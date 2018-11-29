ميلووكي باكس ينجو من فخ شيكاجو بولز في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أحرز كريس ميدلتون رمية ثلاثية قبل 5.2 ثانية من النهاية لينجو ميلووكي باكس من فخ ضيفه شيكاجو بولز وتغلب عليه 116-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدم يانيس أنتيتوكومبو ليلة ساحرة أخرى ليحقق باكس فوزه الـ 15 في 21 مباراة يحتل بها المركز الثاني في القسم الشرقي خلف تورونتو رابتورز.

وسجل أنتيتوكومبو 36 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

وفوجئ باكس بالبداية القوية لبولز الذي أنهى الربع الأول متقدما 40-30، لكن صاحب الأرض انتفض ليتقدم بفارق نقطة واحدة 63-62 في نهاية الشوط الأول.

وظلت الأمور متكافئة في الربع الثالث ليزيد باكس الفارق بنقطتين فقط.

ولم يرتفع الفارق إلى أكثر من ست نقاط في الربع الأخير قبل أن يستعيد بولز التقدم بفارق نقطتين.

وبدا أن المباراة في طريقها للوقت الإضافي لكن ميدلتون سجل رمية ثلاثية حسم بها الفوز لباكس.

وهذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لبولز الذي يحتل المركز الـ 13 في الشرق برصيد خمسة انتصارات في 22 مباراة.