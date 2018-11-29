سان جيرمان ونابولي يقتربان من دور الـ 16 بدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب فريقا نابولي الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بشدة من الصعود لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب سان جيرمان 2 / 1 على ضيفه ليفربول الإنجليزي، فيما فاز نابولي على ضيفه ريد ستار الصربي 3 / 1 في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة.

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما احتل ليفربول المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط، وقبع ريد ستار في القاع برصيد أربع نقاط، وباتت حظوظه مقتصرة فقط على الحصول على المركز الثالث المؤهل لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة باريس، تقدم خوان بيرنات لسان جيرمان في الدقيقة 13، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما تكفل جيمس ميلنر بتسجيل هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

نابولي يتجاوز ريد ستار

وعلى ملعب (سان باولو)، حقق نابولي فوزاً سهلاً 3 / 1 على ضيفه ريد ستار.

وبادر ماريك هامسيك بالتسجيل لنابولي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله درييس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وعاد ميرتينز لهز الشباك مرة أخرى مسجلاً الهدف الثالث لنابولي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 52، في حين سجل ألفاردو بن محمد هدف الشرف لريد ستار في الدقيقة 57.