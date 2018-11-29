بوروسيا دورتموند يبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله سلباً مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وكان الفريق الألماني، بحاجة لنقطة واحدة للتأهل، بعيداً عن مستواه بعد فترة شهدت تسجيله ثلاثة أهداف في المتوسط كل مباراة في آخر 12 مواجهة رسمية.

ويتصدر أتليتيكو مدريد الترتيب برصيد 12 نقطة، عقب فوزه 2-صفر على موناكو، متذيل الترتيب في وقت سابق.

ويتأخر عنه دورتموند بنقطتين، بينما ضمن بروج الحصول على المركز الثالث، وسينتقل إلى الدوري الأوروبي عقب هزيمة موناكو بعد أن رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الستة عشر.