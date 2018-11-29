برشلونة يتمسك بصدارته للمجموعة الثانية بدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حسم برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة الثانية، من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه آيندهوفن الهولندي في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" للمجموعة، التي شهدت أيضاً فوز توتنهام الانجليزي 1 / صفر على ضيفه إنتر الإيطالي.

وواصل الفريق الكتالوني، الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر، منذ الجولة الماضية، التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما خطف توتنهام المركز الثاني، المؤهل للأدوار الإقصائية، بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة، على إنتر، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث، وبقي آيندهوفن في المؤخرة برصيد نقطة واحدة.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، بادر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ 61، فيما تكفل جيرارد بيكيه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70، وأحرز لوك دي يونج هدف آيندهوفن الوحيد في الدقيقة الـ 83.

وعلى ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن، تقمص كريستيان إيركسن دور البطولة في مباراة توتنهام وإنتر، بعدما سجل هدف الفريق الانجليزي الوحيد في الدقيقة الـ 80، لينعش آماله بقوة في الصعود لدور الستة عشر.