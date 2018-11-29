أتلتيكو مدريد يبلغ دور الـ 16 بدوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه موناكو الفرنسي، في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" بالمجموعة الأولى، من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وجاء الهدف الأول لأتلتيكو عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بنوا بدياشيلي لاعب موناكو هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية، فيما أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الـ 24.

وأضاع موناكو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 83، بعدما أهدر نجمه الكولومبي رادميل فالكاو ركلة جزاء تسبب فيها ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو، وتلقى على إثرها البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه، بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يواجه كلوب بروج البلجيكي، صاحب المركز الثالث، برصيد أربع نقاط، في وقت لاحق الأربعاء بالجولة ذاتها.

وفي المقابل، تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويودع رسمياً المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعدما فقد حظوظه في الحصول على المركز الثالث بترتيب المجموعة، المؤهل لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي.