واتفورد يمدد تعاقده مع مدربه الإسباني جارسيا حتى 2023

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مدد الإسباني خافي جارسيا مدرب فريق واتفورد، تعاقده مع الفريق الانجليزي لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

ويمتد تعاقد جارسيا البالغ من العمر 48 عاماً مع الفريق، الذي يلعب ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، حتى عام 2023، مع إمكانية التمديد لثلاثة أعوام أخرى.

وصرح جارسيا، الذي تولى تدريب واتفورد في شهر يناير الماضي خلفاً للمدرب السابق ماركو سيلفا بعقد مدته 18 شهراً، للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي بأنه سعيد للغاية بتمديد تعاقده.

وأضاف جارسيا بأنه يشعر بالفخر البالغ في تلك اللحظة، كونه يعد جزءاً من هذا النادي، وينتمي إليه لمزيد من المواسم.

واستهل واتفورد مسيرته في الدوري الانجليزي على أفضل وجه، عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، لكنه يحتل حالياً المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بعدما حقق انتصارين فقط في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة.