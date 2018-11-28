الإيرلندي كين يعلن اعتزاله اللعب نهائياً

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نجم كرة القدم الإيرلندية روبي كين اعتزاله اللعب نهائياً، الأربعاء، معتبراً بأن مسيرته التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن فاقت كل توقعاته.

ويعتبر كين البالغ من العمر "38 عاماً" أفضل هداف في تاريخ منتخب جمهورية إيرلندا برصيد 68 هدفاً، بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني نيال كوين "21 هدفاً"، وهو سيركز جهوده على مهامه الجديدة مساعداً لمدرب منتخب بلاده الجديد ميك ماكارثي.

وسبق لكين أن حمل شارة القائد في صفوف منتخب بلاده على مدى عقد من الزمن، وأكد في بيان اعتزاله "اليوم، وبعد 23 عاماً رائعة، أعلن رسمياً اعتزالي كرة القدم الاحترافية".

وسجل كين 126 هدفاً في 349 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينها 90 هدفاً مع توتنهام علماً بأنه دافع ايضاً عن ألوان أندية ليفربول، وليدز يونايتد، وكوفنتري.

وشارك كين في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان بالإضافة إلى كأس أوروبا مرتين، وخاض 146 مباراة دولية.