مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يرد على منتقديه

الشارقة 24 - أسعد خليل:

جاء الفوز الصعب لمانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه يانج بويز السويسري، والذي حسم تأهل مانشستر إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمثابة حافز قوي للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر، للرد على منتقديه، وذلك عبر استعراض نجاحاته في المنافسات الأوروبية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن مروان فيلايني خطف هدف الفوز 1/0 لمانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة ليحسم تأهل الفريق إلى دور الستة عشر، بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات، وقد أبدى مورينيو سعادة هائلة واحتفل بالهدف بشكل حماسي.

ورأى مورينيو أن أفضل طريقة لدعم فريقه وكذلك الاحتفال بالتأهل لدور الستة عشر في البطولة الأوروبية، هو إلقاء الضوء على سجله الناجح أوروبيا، خلال مشواره التدريبي.

وصرح مورينيو، الذي كثيراً ما دخل في حالات جدل وانتقادات متبادلة مع الصحافة والإعلام خلال مسيرته التدريبية، في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب مباراة أمس "إلى بعض عشاقي، أود أن أقول لمن يحبون الإحصائيات: إنني أشارك في دوري الأبطال للموسم الرابع عشر، وقد تجاوزت دور المجموعات للمرة الرابعة عشر".

وأضاف "ولم يسبق لفريق ممن دربتهم أن خرج من دور الجموعات... والموسم الذي لم أشارك فيه في دوري الأبطال، فزت خلاله بالدوري الأوروبي".