ديترويت يتخطى نيويورك نيكس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف ديترويت بيستونز، فريق نيويورك نيكس على ملعب ليتل سيزرز في ديترويت بولاية ميتشيغان في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

بدأ نيويورك المباراة بشكل جيد وكان متقدماً قبل أن يشن ديترويت هجمات متلاحقة ساعدته على التقدم بنهاية الشوط الأول بـ 24 نقطة مقابل 19 نقطة، وحافظ ديترويت على أدائه القوي في الشوط الثاني ليتفوق بنهايته بـ 51 نقطة مقابل 43.

وتواصل تفوق ديترويت في الشوط الثالث فقد تقدم بنهايته بإحدى وثمانين نقطة مقابل 70، ورغم أن نيويورك كان الفريق الأفضل في الشوط الرابع فإنه عجز عن إدراك التعادل لينتهي اللقاء بفوز ديترويت بيستونز بـ 115 نقطة مقابل 108 نقاط وساعد صاحب الأرض على الفوز ثلاثين نقطة من بليك غريفين.