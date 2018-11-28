بايرن ميونيخ يبلغ رسمياً دور الـ 16 بـ "أبطال أوروبا"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على بنفيكا البرتغالي 5 /1 في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

وتصدر بايرن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن أياكس الوصيف وحل بنفيكا في المركز الثالث بأربع نقاط يليه أيك أثينا في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقمص الهولندي آريين روبن والبولندي روبرت ليفانوفسكي دور البطولة وأحرز كل منهما هدفين.

وتقدم روبن بهدفين لبايرن في الدقيقتين 13 و30 وأضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و51.

ونجح الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في تسجيل الهدف الخامس للفريق الألماني في الدقيقة 76.

وتكفل البديل جيدسون فيرنانديز بتسجيل الهدف الوحيد لبنفيكا في الثواني الأولى من بداية الشوط الثاني.

واستعاد بايرن توازنه تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش بعد مسيرة متدنية في الدوري المحلي.

وجاء الفوز على بنفيكا على النقيض تماماً مع مسيرة بايرن في البوندسليجا حيث يحتل المركز الخامس بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.

وكانت آخر كبوات بايرن، السبت الماضي، عندما فرط في تقدمه 3 /1 أمام فورتونا دوسلدورف متذيل الترتيب واكتفى بالتعادل 3 /3.