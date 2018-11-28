يوفنتوس ومانشستر يونايتد يتأهلان لدور الـ 16 في "أبطال أوروبا"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريقا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز يوفنتوس على فالنسيا الإسباني 1 / صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على ضيفه يانج بويز السويسري بنفس النتيجة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسمياً إلى دور الـ 16، فيما توقف رصيد فالنسيا عند خمس نقاط في المركز الثالث، حيث انتقل للعب في الدوري الأوروبي رسمياً.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وفي المباراة الثانية، انتزع مانشستر يونايتد فوزاً صعباً من ضيفه يانج بويز 1 / صفر.

وسجل هدف المباراة الوحيد مروان فلايني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، ليتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 فيما توقف رصيد يانج بويز عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.