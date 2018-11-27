محاولات لإحياء المصارعة الحرة في كولومبيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

يقفز ناكامورا جونيور ذو القناع الأسود على خصمه، ويثبته أرضاً على الحلبة، على مرأى من حفنة متفرجين مشدوهين يواظبون بحماسة كبيرة على حضور مباريات المصارعة الحرة، التي يسعى محبوها إلى إنهاضها في كولومبيا.

وقد اعتمد هذا الأخير لقب والده الذي كان مشهوراً في هذه الرياضة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

والحضور بالمبارة ليس كبيراً، خلافاً لحقبة ولّت كانت هذه الرياضة تستقطب فيها المتفرجين في ملاعب ممتلئة بالكامل، ولم يعد في البلاد مصارعون مشهورون مثل رايو دي بلاتو، وسومبرا إسبينوسا، أو النمر الكولومبي وجاغوار كولومبيا.

فقد حضر ستون شخصاً بالكاد إلى قاعة متداعية، في حي بوليكاربا الشعبي، معقل الشيوعيين في جنوب بوغوتا.

ويوضح خبير هذه الرياضة أورلاندو خيمينيس، أن المصارعة الحرة تراجعت في كولومبيا، بسبب نقص في المنظمين، الذين يجب أن يتسلموا الشعلة من القدامى.