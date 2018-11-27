نهائي ليبرتادوريس سيقام خارج الأرجنتين

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول"، الثلاثاء، نقل مباراة إياب نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، الى خارج البلاد، بعد إرجائها في نهاية الأسبوع على خلفية تعرض حافلة الثاني لاعتداء من مشجعي الأول.

وبعد اجتماع في الباراغواي، حيث مقر الاتحاد، ضم رئيسه الباراغواياني أليخاندرو دومينغيز، ورئيس بوكا دانيال أنجليسي ونظيره رئيس ريفر بلايت رودولفو دونوفريو، أعلن "كونميبول" أن المباراة المرتقبة ستقام في الثامن من كانون الأول/ديمسبر المقبل أو التاسع منه، في مكان سيحدد لاحقاً.

ورأى الاتحاد، بحسب بيان عبر "تويتر"، "سيكون من المستحسن ألا تقام المباراة "في الأرجنتين النهائي سيقام في الثامن من كانون الأول/ديسمبر أو التاسع منه، في مكان سيتم تحديده من قبل إدارة الكونميبول".

وأكد دومينغيز أن "الظروف غير متوافرة لكي يقام النهائي في الأرجنتين".