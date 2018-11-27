كونميبول يعتزم عقد اجتماع لبحث نهائي ليبرتادوريس

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يعقد اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول" الثلاثاء، اجتماعاً في أسونسيون، للبحث في مصير مباراة إياب نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، التي أرجئت نهاية الأسبوع إلى موعد لاحق، بعد تعرض حافلة الثاني لاعتداء من مشجعي الأول.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد، الباراغواياني أليخاندرو دومينغيز، رئيس بوكا دانيال أنجليسي ونظيره رئيس ريفر بلايت رودولفو دونوفريو، للبحث في مصير المباراة النهائية التي تجمع للمرة الأولى في المسابقة القارية، قطبي كرة القدم الأرجنتينية.

وبعدما تعادل الفريقان 2-2 ذهاباً على ملعب بوكا "بومبونيرا" في 11 نوفمبر الجاري، كان من المقرر أن يلتقيا إياباً على ملعب ريفر "مونيومنتال" الساعة 20,00 ت غ السبت.

لكن اعتداء مشجعي ريفر بالعصي والحجارة على حافلة بوكا وهي على مقربة من الملعب، وإصابة بعض لاعبي الفريق الزائر، دفع الاتحاد القاري الى إرجاء المباراة على دفعتين في الأمسية نفسها، قبل ترحيلها إلى اليوم التالي، على رغم أن عشرات الآلاف كانوا قد اتخذوا أماكنهم في المدرجات ترقباً لصافرة البداية.

وقبل ساعات من الموعد الجديد الأحد، أعلن الاتحاد القاري إرجاء المباراة حتى إشعار آخر، معتبراً أن ظروف إقامتها غير متوافرة، وداعياً رئيسي الناديين إلى اجتماع في مقره "للبحث عن موعد جديد".

وأتى قرار الاتحاد في أعقاب مطالبة بوكا بإرجاء المباراة، لاسيما على خلفية وضع لاعبيه بعد الاعتداء، والدعوة إلى معاقبة ريفر بلايت بحسب بنود تنص عليها قوانين كرة القدم القارية في حالات مماثلة، قد تصل إلى حد اعتبار الفريق المنافس خاسراً أو استبعاده من المسابقات القارية.

وأثارت هذه المطالبة توتراً بين الناديين، لاسيما من جانب رئيس ريفر بلايت دونوفريو الذي اعتبر أن أنجليسي "لم يفِ بوعده".

وأكد رئيس ريفر بلايت أن إرجاء المباراة، السبت، كان بسبب الدعم الذي أبداه هو شخصياً لطلب بوكا جونيورز القيام بذلك، مشدداً على أن النادي لا يتحمل مسؤولية الفشل الأمني في حماية حافلة بوكا.

وتعرضت الحافلة للاعتداء على رغم أنها كانت تتقدم في حي نونيز الراقي باتجاه ملعب ريفر بلايت، بمرافقة من عناصر الشرطة.

وأظهرت اللقطات أن الحافلة كانت تتقدم في شارع عريض محاطة بدراجين من الشرطة، قبل أن تتعرض للرمي بالحجارة والمقذوفات لدى وصولها إلى منعطف تجمع عنده المئات على الأقل من مشجعي ريفر بلايت.

وأقر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ومحافظ بوينوس ايريس هوراسيو رودريغيز لاريتا، بوجود تقصير في عمل أجهزة حفظ الأمن، السبت.

وأعلن المسؤول المكلف أمن العاصمة الأرجنتينية مارتن أوكامبو، الإثنين، استقالته من منصبه على خلفية أحداث السبت.

وهي المرة الثانية التي تؤجل فيها مباراة في الدور النهائي هذا الموسم، لكن لأسباب مختلفة، فمباراة الذهاب كانت مقررة في العاشر من الشهر الحالي، لكن أرجئت لليوم التالي بسبب الأمطار الغزيرة.

وهذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي البطولة القارية بين فريقين أرجنتينيين، ويخوضها الفريق الزائر دون جمهوره بسبب منع سفر جمهور الضيوف منذ 2013 بسبب الشغب.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، أما ريفر بلايت فيسعى إلى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

وسيكون هذا النهائي الأخير بنظام الذهاب والإياب لكوبا ليبرتادوريس، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتباراً من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسيمثل الفائز باللقب، أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في ديسمبر المقبل.

وتعود أول مواجهة بين الفريقين إلى العام 1913، وانتهت بفوز ريفر بلايت 2-1، لكن بوكا يتفوق في تاريخ لقاءات الفريقين بـ 88 انتصاراً، مقابل 81 لمنافسه، في حين انتهت 78 مباراة بالتعادل.