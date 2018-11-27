إدارة بايرن ميونخ تقترب من التعاقد مع الفرنسي فينغر

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تسعى إدارة بايرن ميونخ إلى التخلص من المدرب كوفاتش في حال تعثر الأخير في قيادة النادي البافاري في دوري الأبطال.

وسيكون مدرب بايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، تحت المجهر الثلاثاء، حين سيخوض فريقه أمام بنفيكا البرتغالي منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في وقت بدت فيه بوادر الإقالة تلوح بالأفق، وفق تعبير رئيس النادي أولي هونيس في تصريحات أدلى بها عقب التعادل المخيب لبايرن على أرضه أمام فورتونا دوسلدورف وصيف القاع بثلاثة أهداف لكل منهما.

إلى ذلك الحين تتوالى التكهنات حول المرشح لقيادة سفينة البافري في حال إقالة نيكو كوفاتش، ومن أكثر الأسماء التي تبدو مناسبة أكثر لهذه المهمة، آرسين فينغر، الفرنسي الذي قاد مشعل آرسنال الانجليزي طيلة 22 عاماً.

وبحسب صحيفة بيلد الواسعة الانتشار فإن فينغر البالغ من العمر 69 عاماً من دون عقد، ما يعني أنه المدرب الوحيد من هذا الطراز الذي يمكن لبايرن التعاقد معه على الفور.