سان أنطونيو يحقق فوزه العاشر في الـ NBA

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف شيكاغو بولز، فريق سان أنطونيو سبيرز في الجولة الـ 21 من دوري السلة الأميركي.

كانت الكفة متقاربة لفترات طويلة في المباراة فبعد تقدم لفريق سان أنطونيو أحرز زاك لافين رمية في الشوط الأول لشيكاغو ساعدته على معادلة النتيجة بـ 22 نقطة لكل فريق.

تبادل الفريقان الصدارة مرات متعددة في المباراة وحتى في الثواني الأخيرة للمباراة كان الفريق الزائر متقدماً ثم قلص صاحب الأرض شيكاغو بولز تفوق ضيفه إلى نقطة واحدة إثر ثلاثية للاعب رايان أرسيدياكونو، ثم سنحت فرصة أخيرة لاستعادة التفوق للاعب شيكاغو زاك لافين غير أن كرتة لم تسقط في السلة لينتهي اللقاء بانتصار فريق سان أنطونيو سبيرز، بفارق نقطة واحدة بواقع 108 – 107.