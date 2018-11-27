الإصابات تضرب صفوف نادي برشلونة

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن لعنة الإصابات، بدأت تطارد لاعبي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك وسط التحديات الكبيرة التي يواجها الفريق، سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري، أو على المستوى القاري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه بالإضافة إلى اللاعب البرازيلي رافينيا، الذي تقرر غيابه حتى نهاية الموسم للإصابة، انضم ثلاثة لاعبين لقائمة المصابين في النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء هم لويس سواريز، الذي سيغيب ثلاثة أسابيع عن المباريات، إثر تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى، والحارس الهولندي ياسبر سيلسن، والنجم البرازيلي آرثر.

ومن المقرر، أن يتخلف الثلاثي المذكور، عن رحلة برشلونة إلى الأراضي الهولندية، يوم الثلاثاء، لملاقاة بي إس آيندهوفن الهولندي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.