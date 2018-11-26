إيمري يبرر عدم مشاركة أوزيل أمام بورنموث

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد المدير الفني لفريق أرسنال أوناي إيمري، أنه اتخذ قرار عدم إشراك مسعود أوزيل ضمن تشكيلته للمباراة أمام بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأسباب فنية تتعلق بخطة اللعب.

وكان مسعود أوزيل ضمن الأساسيين في جميع المباريات العشر التي شارك فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم، لكن إيمري أبقاه على مقعد البدلاء خلال مباراة، الأحد، التي انتهت بفوز أرسنال خارج ملعبه 2 - 1، لتكون المباراة رقم 17 على التوالي دون هزيمة لأرسنال.

وعزز إيمري خط الدفاع بعنصر إضافي على حساب العناصر الهجومية في مباراة الأحد، وجاء ذلك على حساب أوزيل، اللاعب الأعلى راتباً في أرسنال، وذلك رغم تمتعه بلياقة كبيرة، بعد أن غاب عن جولة المباريات الدولية الأخيرة، في ظل اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الألماني.