ريال مدريد وميونيخ لمصالحة الجماهير من بوابة التشامبيونزليغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سيكون المدربان الأرجنتيني سانتياغو سولاري والكرواتي نيكو كوفاتش تحت المجهر، غداً الثلاثاء، وذلك عندما يخوض فريقاهما ريال مدريد الإسباني، بطل المواسم الثلاثة الماضية، وبايرن ميونيخ الألماني الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المجموعة السابعة، يحل ريال مدريد ضيفاً على روما الإيطالي بمعنويات مهزوزة، بعد الهزيمة التي تلقاها الأحد في الدوري المحلي على يد إيبار.

وأتى فوز إيبار بعد أن هيمن على اللقاء تماماً وسط معاناة دفاعية لفريق سولاري، رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته إلى جانب قائد الفريق سيرخيو راموس، الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات "فوتبول ليكس"، بسقوطه في فحص للمنشطات على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، وهو ما نفاه فريقه واللاعب نفسه.

ولا تشكل مباراة الملعب الأولمبي تهديداً لوضع النادي الملكي، في المجموعة التي يتصدرها بـ 9 نقاط، وبفارق المواجهة المباشرة مع روما "فاز ذهاباً 3-صفر"، إذ أنه سيتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة، في حال جدد فوزه على فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أنه سيضمن بطاقته حتى في حال الخسارة شرط عدم فوز سسكا الذي يملك 4 نقاط.

مستقبل كوفاتش في مهب الريح

ولا يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لكوفاتش، الذي يبدو في موقف أصعب من سولاري، عشية المباراة ضد بنفيكا البرتغالي، في منافسات المجموعة الخامسة، إذ بدأت تلوح بالأفق بوادر إقالة بحسب ما ألمح رئيس النادي أولي هونيس، الأحد، بعد سقوط النادي البافاري في فخ التعادل مع ضيفه فورتونا دوسلدورف، وصيف القاع 3-3 على رغم تقدمه بهدفين نظيفين ثم 3-1.

وبات بايرن ميونيخ مهدداً بفقدان اللقب الذي أحرزه في المواسم الستة الماضية، إذ يحتل المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وأكد هونيس أن كوفاتش سيكون مدرباً للفريق عندما يتواجه الأخير مع بنفيكا، الثلاثاء، في مباراة يحتاج إلى نقطة منها لضمان تأهله إلى ثمن النهائي للموسم الـ 11 توالياً، أما في حال تجديد فوزه على ضيفه البرتغالي "تغلب عليه 2-صفر ذهاباً"، وعدم فوز أياكس الهولندي على أيك أثينا اليوناني، سيحسم الصدارة التي يتربع عليها بفارق نقطتين عن أياكس و6 عن بنفيكا، الفريق الذي لم يسبق له الفوز على النادي البافاري في 9 مباريات قارية بينهما حتى الآن.