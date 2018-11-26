نيويورك نيكس يتخطى عقبة ممفيس في السلة الأميركية

الشارقة 24- أسعد خليل:

قاد اينيس كانتر فريق نيويورك نيكس للفوز على فريق ممفيس غريزليز بعد أن سجل 21 نقطة في اللقاء.

في الربع الاول تقدم فريق ممفيس بثمان عشرة نقطة مقابل 16 بعد سلة أحرزها فرانك نتلكينا.

وفي الربع الثاني حافظ فريق ممفيس على تقدمه بخمسين نقطة مقابل 40 بعد سلة أحرزها مارك غاسول.

لكن في الشوط الثاني سيطر فريق نيويورك على مجريات اللعب وانتزع التقدم بست وسبعين نقطة مقابل 69 بعد سلة أحرزها اينيس كانتر.

وفي الربع الرابع ورغم شدة المنافسة نجح فريق نيويورك نيكس في الحفاظ على الفارق البسيط والفوز باللقاء بمئة وثلاث نقاط مقابل ثمان وتسعين.