إشبيلية يصعد لصدارة الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تمكن إشبيلية، من الصعود إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين، 1-0، على ضيفه بلد الوليد، في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وتقمص أندريه سيلفا، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد، في الدقيقة 30.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 26 نقطة في الصدارة، متفوقاً بنقطة واحدة على أقرب ملاحقيه برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد، الذي أخفق في تحقيق أي فوز بالبطولة، خلال مبارياته الأربع الأخيرة، عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.