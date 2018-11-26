تأجيل نهائي ليبرتادوريس لأجل غير مسمى

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي "كونميبول"، إرجاءً ثانياً، وهذه المرة لموعد غير محدد، لإياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت، وضيفه بوكا جونيورز، غداة اعتداء مشجعي الأول على حافلة الثاني.

وكانت مباراة الإياب مقررة، يوم السبت، وتأجلت 24 ساعة، بعد تعرض الحافلة للاعتداء، من قبل مشجعي الفريق المضيف، وهي متجهة للملعب.

وقبل ساعات من الموعد الجديد، أعلن رئيس الاتحاد أليخاندرو دومينغيز، أن الظروف غير متوافرة لإقامة هذه المباراة النهائية، لذلك اتخذ "كونميبول"، قرار إرجاء المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، ودعا رئيسي الناديين الى أسونسيون "عاصمة الباراغواي"، للبحث عن موعد جديد.

وتعادل الفريقان، 2-2، ذهاباً على ملعب بوكا "بومبونيرا"، قبل أسبوعين.