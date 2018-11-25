أرسنال ينجو من فخ بورنموث في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تخطى نادي أرسنال، عقبة نظيره بورنموث، بنتيجة، 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتاليتي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أرسنال افتتح التسجيل أولاً عن طريق ليرما، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30، ثم أدرك كينج التعادل لبورنموث، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، قبل أن يحرز أوباميانج هدف الفوز، لأرسنال في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ5، بينما توقف رصيد بورنموث عند 20 في المركز الثامن.