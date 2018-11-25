تأجيل نهائي ليبيرتادوريس بعد الاعتداء على حافلة بوكا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول" تأجيل مباراة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس إلى مساء الأحد، بعد أن تعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للهجوم من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين التي كان من المقرر أن تقام مساء السبت.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، أي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وتم استهداف حافلة فريق بوكا جونيورز بالحجارة، مما أدى لتحطيم نافذة للحافلة، لتتدخل الشرطة عبر استخدام رذاذ الفلفل في محاولة للحيلولة دون وصول جماهير ريفر بليت إلى داخل الحافلة.

ووصل كارلوس تيفيز مهاجم بوكا إلى ملعب المباراة وهو يعاني من صعوبات في التنفس.

وطالب اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية بضرورة خضوع لاعبي بوكا للكشف الطبي بواسطة أطباء لتقييم حالتهم.

وكان بابلو بيريز قائد فريق بوكا من بين اللاعبين العديدين اللذين توجهوا للمستشفى بسبب جروح ومشاكل في العين.

وفي البداية قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم تأجيل المباراة ساعة واحدة لتقام في التاسعة مساء السبت بتوقيت جرينتش بسبب الواقعة ولكنه أعلن بعدها تأجيلها ساعة وربع إضافية قبل أن يجري تأجيلها إلى مساء الأحد، يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.