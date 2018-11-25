برشلونة ينجو من فخ أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

سجل عثمان ديمبلي هدفاً، في الوقت القاتل، ليقود فريقه برشلونة لتعادل صعب مع أتلتيكو مدريد، 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة، من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أتلتيكو مدريد قريباً، من إزاحة برشلونة من صدارة جدول الترتيب، بعدما سجل دييجو كوستا هدف التقدم في الدقيقة 77، لكن عثمان ديمبلي كان له رأياً آخر، وسجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة، من الوقت الأصلي للمباراة، ليبقي فريقه في الصدارة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة إشبيلية وبلد الوليد، يوم الأحد، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده، إلى 24 نقطة، في المركز الثاني مؤقتاً أيضاً.