تشلسي يتجرع الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

عرف نادي تشلسي، خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، عقب سقوطه أمام توتنهام هوتسبير، 3-1، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة 13.

سجل أهداف توتنهام، ديلي ألي في الدقيقة 8، وهاري كين في الدقيقة 16، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 54، مقابل هدف للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو، في الدقيقة 85 .

وبات توتنهام ثالثاً برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وخمس نقاط عن المتصدر سيتي.

في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الأولى، بعد ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، وبات رابعاً بـ 28 نقطة.