أمام توتنهام

تشلسي يتجرع الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي

  • الأحد 25, نوفمبر 2018 في 12:58 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
اكتسح نادي توتنهام هوتسبير، ضيفه تشلسي، 3-1، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة 13، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
عرف نادي تشلسي، خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، عقب سقوطه أمام توتنهام هوتسبير، 3-1، في ديربي لندن، ضمن منافسات الجولة 13.
 
سجل أهداف توتنهام، ديلي ألي في الدقيقة 8، وهاري كين في الدقيقة 16، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 54، مقابل هدف للبديل الفرنسي أوليفييه جيرو، في الدقيقة 85 .
 
وبات توتنهام ثالثاً برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول الثاني، وخمس نقاط عن المتصدر سيتي.
 
في المقابل، تلقى تشلسي خسارته الأولى، بعد ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، وبات رابعاً بـ 28 نقطة.