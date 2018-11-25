يوفنتوس يغرد وحيداً في صدارة الكالتشو

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حقق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، في المواسم السبعة الماضية، فوزه الرابع توالياً، في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه سبال، بنتيجة 2-صفر.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ووصيفه نابولي، الذي يلعب الأحد على أرضه، ضد كييفو.

وتألق حارس الضيوف السنغالي ألفرد غوميس، وصد تسديدة البرازيلي دوغلاس كوستا، التي أطلقها من خارج المنطقة، قبل أن يفتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس، بكرة لعبها من لمسة واحدة، من داخل المنطقة في الدقيقة 28.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري إلى 9، وفي جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد إلى 10، علماً أن البرتغالي عاود نشاطه الكروي، بعد فترة توقف الدوري الإيطالي، بسبب المباريات الدولية، لابتعاده مؤقتاً عن المنتخب، الذي كان بين المنتخبات التي حجزت بطاقات المربع الذهبي للمستوى الأول، من دوري الأمم الأوروبية.

وعزز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تقدم فريقه، بتسجيله الهدف الثاني، متابعاً من داخل المنطقة إلى قلب الشباك، كرة سددها كوستا، وارتدت من يدي الحارس غوميس، بعد لعبة متقنة من رونالدو، من يسار المنطقة في الدقيقة 60 .