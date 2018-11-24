سيتي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي وليفربول يطارده

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تواصل الصراع الشرس، بين مانشستر سيتي وليفربول، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما الفوز خارج الديار، في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ويستهام يونايتد، 4-0.

فعلى إستاد لندن الأولمبي، تقدم الإسباني ديفيد سيلفا بهدف لسيتي في الدقيقة 11، ثم أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني في الدقيقة 19، وتكفل الألماني ليروي ساني بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 34 و90.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة، إلى 35 نقطة بفارق نقطتين، عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وواصل سيتي زحفه، نحو اللقب، بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي، والحادي عشر هذا الموسم، مقابل تعادلين، ومن دون هزائم.

ليفربول وفوزه العاشر :

وحقق ليفربول فوزه العاشر هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات، وبسجل خال من الهزائم أيضاً.

فعلى ملعب فيكارج رود، افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 67، ثم أضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 75، واختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو التسجيل لليفربول في الدقيقة 89.

ولعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82، لطرد جوردان هندرسون، بسبب حصوله على الإنذار الثاني.