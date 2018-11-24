دورتموند يتمسك بصدارة البوندسليغا وبايرن يواصل نزيف النقاط

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمسك فريق بوروسيا دورتموند، بموقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على مضيفه ماينز، 2-1، في المرحلة الثانية عشر للبوندسليغا.

فعلى ملعب أوبل أرينا، انتظر دورتموند حتى الدقيقة 66، لافتتاح التسجيل بواسطة الإسباني باكو ألكاسير.

ولكن فرحة دورتموند لم تدم طويلاً، حيث نجح ماينز في إدراك التعادل عن طريق روبن كايسون، في الدقيقة 70.

وتقمص المدافع البولندي لوكاش بيشتشيك دور البطولة، وسجل هدف الفوز لدورتموند، في الدقيقة 76.

وحقق دورتموند، فوزه الثالث على التوالي، والتاسع له هذا الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات، ويبقى هو الوحيد من بين كل فرق البوندسليغا، الذي لم يتعرض لأية هزيمة حتى الآن.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ميونيخ يواصل نزيف النقاط

وعلى ملعب إليانز أرينا، سجل المهاجم الدولي توماس مولر هدفين لبايرن، وسجل المهاجم الكونغولي دودي لوكيباكيو ثلاثة أهداف "هاتريك" لدوسلدورف.

وافتتح نيكلاس سوله التسجيل لبايرن في الدقيقة 17، ثم أضاف مولر الهدف الثاني، في الدقيقة 20، ولكن دودي لوكيباكيو رد بهدف لفورتونا دوسلدورف، في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل مولر الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 58، ثم سجل دودي لوكيباكيو الهدف الثاني لدوسلدورف، في الدقيقة 78.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بفوز بايرن، انشقت الأرض عن لوكيباكيو ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه، في الدقيقة الثالثة، من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل بايرن كبوته، بعد أن تعثر في المباراتين الماضيتين أيضاً، حيث تعادل مع فرايبورج، وخسر أمام دورتموند.

وحصد بايرن نقطة واحدة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، مقابل تسع نقاط لدوسلدورف، في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

آينتراخت يقسو على أوجسبورج

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثاني، وتجمد رصيد أوجسبورج عند 13 نقطة، في المركز الثاني عشر.

وتقدم جوناثان دي جوزمان بهدف لفرانكفورت في الدقيقة الأولى، ثم أضاف سيباستيان هيلير الهدف الثاني في الدقيقة 47، وأحرز أنتي ريبيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وتكفل سيرجيو كوردوفا، بتسجيل الهدف الوحيد لاوجسبورج في الدقيقة الأخيرة.