إيبار يمزق شباك ريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

فجر إيبار واحدة من المفاجآت الكبيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وأعاد ضيفه ريال مدريد إلى دوامة الهزائم بالفوز الكبير 3 / صفر عليه في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

ورفع إيبار رصيده إلى 18 نقطة ليقفز من المركز الثالث عشر إلى المركز السابع بفارق نقطتين فقط خلف الريال الذي مني بالهزيمة الخامسة له في الدوري هذا الموسم.

وأنهى إيبار الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جونزالو إسكالانتي في الدقيقة 16 ليترجم به التفوق الواضح لفريقه في معظم فترات هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز إيبار فوزه بهدفين متتاليين أحرزهما سيرجي إنريش وإنريكي جارسيا كيكي في الدقيقتين 52 و57.

وخاض الريال اليوم المباراة الخامسة له تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي تولى المسؤولية في نهاية أكتوبر الماضي بشكل مؤقت خلفاً للمدرب المقال جولين لوبيتيجي.

ومني الريال السبت بهزيمته الأولى تحت قيادة سولاري الذي قاد الفريق لانتفاضة في النتائج منذ توليه المسؤولية بتحقيق 4 انتصارات متتالية على بلد الوليد وسلتا فيجو في الدوري الإسباني ومليلية في كأس ملك إسبانيا وفيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن الفوز الكبير هو المكسب الوحيد لإيبار في مباراة السبت وإنما كشفت المباراة عن نجم واعد للكرة الإسبانية هو لاعب الوسط الشاب مارك كوكوريا "20 عاماً" المعار لإيبار من الفريق الثاني بنادي برشلونة حيث كان أحد أبرز نجوم المباراة وصنع هدفين وساهم في صنع الهدف الثالث.