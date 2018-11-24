مكافحة المنشطات تؤكد صحة إجراءات "يويفا" في ملف راموس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" صحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يخص اختبار المنشطات، الذي خضع له قائد ريال مدريد سرجيو راموس، عقب نهائي دوري الأبطال 2017، والذي لم يعلن فيه النادي عن وجود أي آثار لمادة ما في جسد اللاعب.

وذكر بيان الأمين العام للوكالة، أن الـ"يويفا" تعامل "بالطريقة الصحيحة ووفقاً للوائح" بعد أن أظهرت العينة المأخوذة من راموس وجود مادة الديكساميتازون.

ولا يعد استخدام هذه المادة ممنوعاً، لكن يجب الإبلاغ أولاً قبل استعمالها، وهو ما لم يحدث.

وكانت منصة التسريبات الرياضية فوتبول ليكس، نشرت عبر مجلة دير شبيغل الألمانية تفاصيل الواقعة، بعد أن أعلن النادي الملكي أنه يتحمل "المسؤولية"، واعتمد الاتحاد الأوروبي رد الأطباء.

من جانبه، رفض "يويفا" بشكل قوي وفي أكثر من مناسبة الاتهامات التي تفتقر للصحة حول إخفاءه نتائج إيجابية لمنشطات، وأن جميع الاختبارات تجرى مع الالتزام الكامل بمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.