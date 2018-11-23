بوروسيا دورتموند يتعاقد مع ألكاسير حتى 2023

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادى بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعاقده، مع المهاجم باكو ألكاسير بشكل دائم حتى 2023 بعدما فعل النادي خيار الشراء الموجود بعقد إعارة اللاعب من برشلونة.

واستخدم ألكاسير بشكل أساسي كبديل لفريق دورتموند ولكنه سجل 9 أهداف في 8 مباريات، وحقق معدل تسجيل رائع وصل إلى هدف كل 44 دقيقة.

وسجل ألكاسير هدف الفوز لدورتموند على بايرن ميونخ خلال المباراة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي وانتهت بفوز دورتموند 3 / 2 ، ليعزز الفريق صدارته للدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه بوروسيا مونشنجلادباخ.