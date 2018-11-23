نادي مونشنجلادباخ يمدد تعاقده مع المدرب هيكينج

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدير الفني ديتر هيكينج لمدة عام واحد، ليستمر بذلك في تدريب الفريق حتى عام 2020.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الثاني حاليا في الدوري الألماني بفارق 4 نقاط خلف المتصدر بوروسيا دورتموند.

وكان هيكينج قد تولى مونشنجلادباخ في أواخر عام 2016، وكان من المفترض أن ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

وقال هيكينج "الآن ساستمر مع مونشنجلادباخ لنحو عامين وأشعر براحة هائلة هنا. الهدوء الذي ساد الاتفاق حول استمراري هنا يعكس الثقة الهائلة التي تربطني بالنادي."