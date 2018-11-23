الأهلي المصري يقيل مدربه بعد الخروج من كأس زايد أمام الوصل

الشارقة 24- محمود علي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول الفرنسي باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

وجاء قرار الاقالة عقب خروج الفريق أمام الوصل الاماراتي من دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الابطال بعد تعادله 1-1 في لقاء الاياب.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديراً فنيا مؤقتاً للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

وكان الأهلي المصري قد خسر نهائي افريقيا أمام الترجي التونسي مع مدربه السابق كارتيرون.