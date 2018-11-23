رونالدو يقود يوفنتوس أمام سبال في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يخشى فريق يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن تؤثر الإصابات والإرهاق عليه عندما يستضيف فريق سبال في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة، بينما تعاني فرق أخرى من وجود إصابات بين لاعبيها.

ويعاني يوفنتوس من وجود نقص في لاعبي خط الوسط لاسيما وأن الألماني إمري تشان استأنف التدريبات لتوه بعد خضوعه لجراحة الغدة الدرقية، بينما يعاني مواطنه سامي خضيره من إصابة في الكاحل تلقاها خلال التدريبات، واضطر فيديريكو بيرنارديسكي لترك المنتخب الإيطالي بسبب مشاكل عضلية.

ومن المرجح أن يلعب في خط الوسط بليز ماتويدي، الذي لم تلحق به إصابات مع المنتخب الفرنسي، ورودريجو بينتانكور، الذي لم يكن عنده أي مشاكل للعب مع المنتخب الأورجواياني، بينما يبدو أن ميراليم بيانيتش يتعافى من إصابته العضلية التي أصيب بها مع المنتخب البوسني.

ولم يكن لدى كريستيانو رونالدو أي مهمة مع المنتخب البرتغالي، في الوقت الذي سجل فيه باولو ديبالا أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأرجنتيني في فوزه على المنتخب المكسيكي 2 / صفر، كما سجل أيضاً ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، أول أهدافه الدولية في ذات المباراة.

في المقابل، فإن جميع لاعبي فريق نابولي الدولييين جاهزون لخوض مباراة الأحد أمام فريق كييفو، الذي قام باستبدال المدرب جيامبييرو فينتورا بدومينيكو كارلوس حيث يحتل الفريق قاع الترتيب بلا نقاط علماً بأن النقاط الثلاث التي حصدها تم خصمها من رصيده بسبب أخطاء النادي المالية.

ويستعيد فريق نابولي الظهير الأيسر الجزائري فوزي غلام والذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، بينما تراجع إنتر ميلان للمركز الثالث بفارق 9 نقاط عن الصدارة، بعد خسارته أمام أتالانتا 1 / 4.