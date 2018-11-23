تشلسي يصطدم بعناد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي والتي تجمع بين توتنهام وتشلسي.

ويعول توتنهام على هدافه هاري كاين، الذي لعب دور البطل بقيادة إنجلترا إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، بتسجيله هدف الثأر من كرواتيا "2-1" في الدقائق الأخيرة، متسبباً بهبوط وصيفة بطلة مونديال روسيا 2018 إلى المستوى الثاني.

وكان بوكيتينو متفائلاً بوضع الفريق عشية المواجهة مع تشلسي، لاسيما مع عودة نجمه البلجيكي يان فيرتونغن إلى التمارين، بعد غيابه عن 9 مباريات في جميع المسابقات، بسبب إصابة عضلية تعرض لها في 29 سبتمبر.

من جهته، يتطلع نادي تشلسي إلى الصعود إلى صدارة الترتيب العام، حيث يعول المدرب ساري على نجومية هازارد وتألق ويليان.