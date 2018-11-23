المسؤولون يغلقون ملعب بوكا قبل مواجهة ريفر بليت

جانب من تدريبات بوكا قبل لقاء ريفيربليت

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تحول قرار مسؤولي بوكا جونيورز إقامة تدريب مفتوح أمام الجماهير قبل مواجهة ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم إلى مشكلة، إذ أغلقت السلطات الملعب بسبب تجاوز العدد المسموح.

واحتشد 50 ألفاً في استاد بومبونيرا الشهير، لمشاهدة التدريب قبل مواجهة الغريم، غداً السبت، وتُرك الآلاف خارج الملعب.

واعترف مسؤولو بوكا بأنهم أساؤوا تقدير الموقف.

وتعادل الفريقان 2-2 في الذهاب باستاد بومبونيرا يوم 11 نوفمبر الجاري، ولن يُسمح سوى بوجود جماهير صاحب الأرض في الإياب.

وهذه هي أول مرة يلعب فيها الفريقان الأكبر في الأرجنتين ضد بعضهما في نهائي كأس ليبرتادوريس.