ليفربول يحتفظ بمهاجمه السنغالي ساديو ماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن مهاجمه ساديو ماني وافق على التوقيع على عقد جديد طويل المدى مع الفريق.

وانضم اللاعب الدولي السنغالي البالغ من العمر 26 عاماً، لليفربول من ساوثامبتون في 2016، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وسجل 40 هدفاً في 89 مباراة مع ليفربول.

وقال ماني لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية...سعيد للغاية بتمديد بقائي في ليفربول.

وساعد ماني ليفربول على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ويحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم متراجعا بفارق نقطتين.