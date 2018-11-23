كلوب يطالب ليفربول بالمزيد من النتائج الجيدة

الشارقة 24 – أسعد خليل :

يخوض ليفربول أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد عام 1992، لكن مدربه يورغن كلوب لا يرى سبباً لعدم المضي قدماً، ومواصلة التطور وتحقيق نتائج جيدة، خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

ويحتل ليفربول، الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، من 12 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ورغم ذلك، طالب المدرب الألماني المزيد من لاعبيه، لتحقيق أول لقب للفريق منذ الفوز بكأس الأندية الإنجليزية عام 2012.

وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي، خسر ليفربول مباراتين بالدوري، وكان في المركز الخامس، لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة، جعلت ليفربول أحد ثلاثة أندية لم تخسر حتى الآن إلى جوار سيتي وتشيلسي.

وأضاف المدرب الألماني، بالطبع لا يوجد ما يدعو لانتقاد اللاعبين، لأنهم يقومون بعمل جيد حقاً.