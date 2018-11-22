دورتموند يتطلع لتعزيز صدارته في البوندسليغا السبت

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة هذا العام، بإمكان بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، أن يصب تركيزه على تقليص الفارق بينه، وبين بوروسيا دورتموند المتصدر.

ويجد بايرن ميونيخ نفسه، في موقع لم يعتد عليه من قبل، باحتلاله المركز الخامس، في جدول الترتيب وأمامه مسافة بعيدة تفصله، عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وقدم بوروسيا دورتموند، أوراق اعتماده كمنافس على لقب الدوري بالفوز، 3-2، على بايرن ميونيخ في الجولة الماضية، ويتوجه إلى ماينز، يوم السبت المقبل، وهو يحتل صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، بوروسيا مونشنجلادباخ.

في الوقت نفسه، يستضيف بايرن ميونيخ فريق فوروتونا دوسلدورف، صاحب المركز الثاني من القاع، والذي يسعى للتأقلم مع اللعب في دوري الدرجة الأولى.

وعقب التتويج بلقب الدوري ست مرات متتالية، والذي توج بأغلبها بفارق عدد كبير من النقاط، يحتل بايرن مركزاً لم يعتد عليه من قبل، لكن الفريق يبقى متفائلاً بوضعه.

ويسعى دورتموند بكل قوة لتقليل التوقعات، ولكن تحت قيادة المدرب لوسين فافري فهو يحتل أفضل مركز منذ التتويج باللقب في 2011 و2012.