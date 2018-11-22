هيرتا برلين يجدد الثقة بمدير النادي مايكل بريتز

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني عن تمديد عقد الأسطورة مايكل بريتز لثلاثة أعوام ليبقى في منصب مدير عام النادي حتى عام 2022.

ولعب المهاجم السابق بريتز البالغ من العمر 51 عاماً في صفوف هيرتا برلين بين عامي 1996 و2003 وحمل شارة قيادة الفريق في دوري أبطال أوروبا ويبقى الهداف التاريخي للنادي في البوندسليجا برصيد 84 هدفاً.

ويتولى بريتز منصبه الحالي منذ 2009 وخلال ولايته هبط الفريق مرتين للدرجة الثانية لكنه عاد سريعاً للبوندسليجا.

ويحتل هيرتا برلين المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مضي 11 جولة.