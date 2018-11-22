صدارة برشلونة تصطدم بقوة أتلتيكو في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الدوري الإسباني، السبت المقبل، حيث يلاقي برشلونة المتصدر أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ 13.

ويعود دييجو كوستا لصفوف أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من إصابة في القدم، ويأمل أتلتيكو أن يستعيد كوستا مستواه المعهود بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي.

وخاض كوستا 18 مباراة في الدوري الإسباني دون تسجيل أي هدف، حيث يرجع آخر هدف له إلى فبراير الماضي في شباك اشبيلية.

من جهته تعافى البرازيلي فيليب كوتينيو من الإصابة ولكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لم يقرر بعد ما إذا كان سيشرك اللاعب منذ البداية أم سيدفع به من على مقاعد البدلاء.

وتعرض إيفان راكيتيتش للإيقاف بعد طرده أمام ريال بيتيس ومن المتوقع أن يشارك ارتورو فيدال بدلاً منه.

ويتنافس الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي مع البرازيلي مالكوم على المشاركة أمام أتلتيكو.