النجم دروغبا يعلن اعتزاله كرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن ديدييه دروغبا، نجم منتخب كوت ديفوار لكرة القدم، الأربعاء، اعتزاله اللعب بعد مشوار امتد على مدار 20 عاماً.

ونشر الهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري، صاحب أكبر عدد أهداف كلاعب محترف في نادي تشيلسي الإنجليزي، صورة لنفسه عندما كان لاعباً صغيراً قبل إعلان اعتزاله.

وكتب دروغبا البالغ من العمر 40 عاماً: "عندما أفكر في العشرين عاماً الماضية من مشواري المهني، فإنني حين أنظر إلى هذه الصورة أفخر بما حققته كلاعب والأهم كيف أن هذه الرحلة شكلتني كرجل".

وسجل دروغبا مع نادي تشيلسي 164 هدفاً خلال 381 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا عام 2012، كما سجل 65 هدفاً لمنتخبه الوطني.

وأمضى دروغبا الأشهر الـ 18 الأخيرة من مسيرته مع فريق فينيكس رايزنج الأميركي.