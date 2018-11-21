إيقاف الإيطالي براتشالي مدى الحياة في عالم التنس

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أعلنت وحدة النزاهة في كرة المضرب، إيقاف اللاعب الإيطالي المخضرم دانييلي براتشالي، البالغ من العمر 40 عاماً، عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة مدى الحياة، على خلفية تلاعب بنتائج مباريات.

كما قضت الوحدة، بتغريم المصنف 95 عالمياً في منافسات الزوجي، مبلغ 250 ألف دولار أميركي، على خلفية مخالفات ارتكبها في دورة بمدينة برشلونة الإسبانية في إبريل 2011.

كما ثبت للوحدة، أن براتشالي سهل إجراء مراهنات مرتبطة بمباريات الزوجي في برشلونة.

وأوضحت وحدة النزاهة في بيان، أن إدانة اللاعب وإيقافه مدى الحياة، يعنيان أنه، وبمفعول فوري، يمنع براتشالي من اللعب أو حضور أي حدث منظم أو معترف به، من الهيئات الحاكمة للرياضة.