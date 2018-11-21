أندية البوندسليغا توافق على إلغاء مباريات "الإثنين"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أن أندية الدوري الألماني البوندسليغا، وافقت على إلغاء إقامة مباريات بالدوري أيام الإثنين، اعتباراً من موسم 2021 / 2022.

وأوضحت الرابطة أن القرار جرى الموافقة عليه بالإجماع خلال اجتماع عقد في سبتمبر الماضي.

وأعلن مشجعون أنه سيكون هناك احتجاجات خلال جولة مباريات البوندسليغا المقررة بين يومي 30 نوفمبر والثالث من ديسمبر، وهي أول جولة في الموسم الحالي تشهد إقامة مباراة يوم الإثنين.

وتنص العقود الحالية للبث التليفزيوني لمباريات البوندسليغا على إقامة مباراة في يوم الإثنين، في خمس جولات من المسابقة في كل موسم، لكن اتفاقية جديدة تقضي بإقامة مباراة إضافية يوم الأحد بدلاً من إقامتها يوم الإثنين.