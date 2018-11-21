أونيل يرحل عن تدريب منتخب أيرلندا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، الأربعاء، رحيل مارتن أونيل عن منصب المدير الفني للمنتخب، بعد أن قضى به خمسة أعوام، وذلك في أعقاب هبوط الفريق إلى دوري المستوى الثالث بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن أونيل رحل عن المنصب "بالاتفاق المشترك"، علماً بأنه قاد المنتخب لتجاوز دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، وذلك بعد تصفيات شهدت انتصاراً ثميناً على المنتخب الألماني بطل العالم حينها.

وأخفق المنتخب الأيرلندي تحت قيادة أونيل، في التأهل للمونديال الروسي 2018 عبر الدور الفاصل بالتصفيات الأوروبية.

فقد خسر المنتخب الأيرلندي أمام نظيره الدنماركي في الدور الفاصل الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، كما تجددت المواجهة في دوري الأمم لكن منتخبي الدنمارك وويلز تفوقا على أيرلندا في مجموعتهم بدوري المستوى الثاني في دوري أمم أوروبا.