أبرز أحداث دوري أمم أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وصل الدور الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، أحدث بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى نهايته حيث استقرت المنتخبات بين متأهل إلى المستوى الأعلى، أو هابط إلى مستوى آخر.

وتنص قوانين "اليويفا" على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات، من كل تصنيف للترتيب الأعلى، بينما يهبط أصحاب المركز الأخير من كل مجموعة، إلى التصنيف الأدنى.

وسوف نستعرض في هذا التقرير أبرز أحداث دور المجموعات .

المستوى الأول

تأهلت منتخبات البرتغال، وهولندا، وسويسرا، وإنجلترا إلى نصف النهائي، الذي سيقام في البرتغال في يونيو القادم.

فيما هبطت إلى المستوى الثاني فرق ألمانيا، وآيسلندا، وكرواتيا، وبولندا.

المستوى الثاني

صعدت من المستوى الثاني إلى المستوى الأول كل من، أوكرانيا، والسويد، والدنمارك، والبوسنة والهرسك.

بينما هبطت من المستوى الثاني، سلوفاكيا، وتركيا، وإيرلندا الشمالية، وجمهورية إيرلندا.

المستوى الثالث

وصعد من المستوى الثالث للثاني كل من، اسكتلندا، وفنلندا، والنرويج، وصربيا، بينما هبطت للمستوى الرابع كل من، ألبانيا، وإستونيا، وسلوفينيا، وليتوانيا.

المستوى الرابع

صعدت من المستوى الرابع للثالث كل من، جورجيا، وبيلاروسيا، وكوسوفو، ومقدونيا.