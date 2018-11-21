منتخب البرازيل يتخطى نظيره الكاميروني ودياً

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، انتصاراته المتتالية منذ خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال الروسي، وذلك عندما تغلب على نظيره الكاميروني 1-صفر في مدينة ميلتون الإنجليزية في مباراة دولية ودية، خسر خلالها مبكراً جهود نجمه نيمار دا سيلفا بسبب إصابته بعد 8 دقائق من انطلاقها.

وهو الفوز الرابع توالياً للبرازيل في 4 مباريات خاضتها منذ خسارتها أمام بلجيكا 1-2 في ربع نهائي كأس العالم الصيف الماضي، كما أنها نجحت في الحفاظ على نظافة شباكها في المباريات الأربع، منهية العام بأفضل طريقة ممكنة.

ولعبت البرازيل المباراة في غياب مارسيلو، وفيليبي كوتينيو، وكاسيميرو، بسبب الإصابة، لكن لم يظهر عليها أي تأثر في ظل تألق لاعب وسط نابولي الإيطالي آلان، الذي خاض مباراته الدولية الأولى.

في المقابل، منيت الكاميرون بخسارتها الثانية توالياً، بعد الأولى أمام مضيفها المغربي صفر-2 في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، التي تستضيفها الأسود غير المروضة، التي يشرف عليها الهولندي كلارنس سيدورف، بمساعدة مواطنه باتريك كلايفرت.