فرنسا تتخطى الأوروغواي وتخسر جهود مبابي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عاد المنتخب الفرنسي بطل العالم، لسكة الانتصارات بعد 4 أيام من خسارته أمام مضيفه الهولندي صفر-2، وخروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بتغلبه على ضيفه الأوروغوياني 1-صفر على ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس، في مباراة دولية ودية، خسر خلالها جهود هدافه الواعد كيليان مبابي، بسبب إصابة في الكتف بعد نصف ساعة.

وسجل مهاجم تشلسي الإنجليزي أوليفييه جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 52، من ركلة جزاء، لينهي أبطال العالم العام 2018 بفوز أعاد البسمة إلى مدربهم ديدييه ديشامب، الذي كان مصراً على "إنهاء السنة بنقطة إيجابية".

وكانت النقطة السوداء الوحيدة في المباراة، تعرض الدولي الواعد مبابي إلى الإصابة في كتفه الأيمن، عندما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة، ليترك مكانه لفلوريان توفان في الدقيقة الـ 36.