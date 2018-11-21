"يويفا" يستعين بـ"الفار" في البطولات الأوروبية الموسم المقبل

الشارقة 24 – أسعد خليل :

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، بأن الاتحاد يجهز حالياً للاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في بطولاته، وأنها ستكون جاهزة تماماً للتطبيق، في الموسم المقبل، على أقصى تقدير.

وأوضح تشيفرين، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه على أقصى تقدير، سيتم تطبيقها بدءاً من الموسم المقبل، وأشار إلى أن تجهيز هذه التقنية، تم من خلال تأهيل الحكام على استخدامها، وتجهيز النواحي التقنية.

وأعلن أنه خلال أسبوع تقريباً، سيحدد الاتحاد متى يمكنه تطبيقها.

من جانبه، شدد رئيس رابطة الأندية الأوروبية أندريا أنيللي، خلال نفس المؤتمر، على إمكانية الاستعانة بحكم الفيديو، خلال الموسم الحالي من دوري الأبطال.